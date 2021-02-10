Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten bir heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Karabük'ten bir heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette Karaismailoğlu'na Karabük'te devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgi verildi.

Gürel'den ziyaretler

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'den geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret ederek Başhekim Dr. Nihat Yılmaz'la görüştü.

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'da yer aldı.

Ticaret İl Müdürlüğüne de giden Gürel, İl Müdürü Ferudun Karataş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu kuruldu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Karabük'ün ve bölgenin var olan turizm potansiyelini artırmak, kültür mirasını araştırarak korumak ve bilinilirliğini artırmak amacıyla oluşturulan Turizm Tanıtım Çalışma Grubu, ilk toplantısını Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıya, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altunsu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve kurul üyeleri katıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından Karabük ilinin turizm potansiyeli ve bu potansiyeli harekete geçirecek aktiviteler ile kurulan turizm komisyonu hakkında sunum gerçekleştirildi.

Öğrencilere tablet hediye edildi

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Özlem Aras Gürel, "Şefkat Eli Projesi" kapsamında Safranbolu ilçesinde yaşayan Sevim Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşların evlerine konuk olmaya devam edeceklerini ifade eden Gürel, "Devletimizin şefkatli eli her zaman vatandaşımıza uzanacaktır, bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Köse tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin Tarihi Çarşı bölgesinde ticaret yapan esnafla bir araya geldi.

Başkan Köse, bundan sonra her hafta salı ve cuma günleri çarşıda bulunan belediye binasında esnafla buluşarak birlikte çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

-Safranbolu Belediyesi'nden yemleme çalışması

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin çeşitli yerlerine mama bırakıyor.

Köse, "Belediyemizin imkanlarıyla elimizden geldiğince sahipsiz hayvanların tedavilerini ve aşılarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Can dostlarımızın doğal ortamlarında barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bizlere mama konusunda destek veren tüm hayvanseverlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler