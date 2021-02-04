Karabük'ten kısa kısa

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Serhat Saygın'dan geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Serhat Saygın'dan geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saygın, ziyarette yaptığı konuşmada, 29 KOBİ'ye işletme geliştirme destek programı kapsamında destek verilmeye başlandığını söyledi.

Geçen yıl destek programları kapsamında toplam 144 KOBİ'ye 3 milyon 33 bin 574 lira destek ödemesi yapıldığını belirten Saygın, "Devam eden kredi programı kapsamında 62 girişimciye kredi kullandırılmış olup 3 milyon 407 bin liralık kredi hacmi oluşturuldu." dedi.

Özlem Aras Gürel'den ELEK'e ziyaret

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, El Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni (ELEK) ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Sebahat Güven'den kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Gürel, kooperatif üyesi kadınlarla sohbet ederek yapılan ürünleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu