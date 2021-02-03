Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

03.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:34
Karabük'ten kısa kısa

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Video Konferans Sistemi üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen 2021 yılı SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı'nda, programın tanıtımı, başvuru koşulları, örnek proje konuları, başarılı bir SOGEP projesi yazmak için ipuçları anlatıldı.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Meteoroloji Müdürlüğü ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Mahallesine yapılması planlanan semt futbol sahasında incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in kabri başında da dua etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, şehit ailelerini ziyaret etti

Mehmet Türköz, Düzce ve Kadıbükü köylerine giderek şehit Coşkun İşleyen ve şehit Ahmet Şanlı'nın ailesini ziyaret etti.

Safranbolu'da Baharevi çalışmaları

Safranbolu Belediyesi'nin ileri yaşta olan vatandaşları akranlarıyla bir araya getirecek "Baharevi" çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yakın zamanda ilçede bulunan perşembe pazarının yanında olan eski nikah memurluğu binasında baharevinin hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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