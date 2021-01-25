Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

25.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:02
Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak...

Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla tam teşekküllü yerleşkesine kavuştuğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksekokulun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası üniversitelerin yüz yüze eğitim-öğretime açılması ve akademik yılın yeniden başlamasıyla yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Başkan Köse sanayi esnafı ile dua etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, haftanın ilk iş gününe sanayi esnafıyla dua ederek başladı.

Başkan Köse'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Kemal Akgül, Esnaf Odası Başkanı Muammer Dumaner ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

Dua sonrası sanayi esnafına, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezinde hazırlanan çorba ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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