Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te imar barışı kapsamında 9 bin 481 kişiye yapı kayıt belgesi düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlükte geçen yıl yapılan çalışmalar ile bu yıl planlanan projelerle ilgili İl Müdürü Hasan Öztürk'ten brifing aldı.

Müdürlük çalışmaları ve ildeki envanterler hakkında bilgi aktaran Öztürk, imar barışı kapsamında 9 bin 481 kişiye yapı kayıt belgesi düzenlendiğini ve 71 milyon 272 bin 236 lira tahsil edildiğini kaydetti.

Safranbolu Belediyesinden alt yapı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Su kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için düzenli olarak klor ölçüm ve su kalite kontrol test analizleri yapıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentte yaşayanların sağlıklı su içmelerini sağladıklarını belirtti.

Başkan Köse, "Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde ekiplerimiz eskiyen su hatlarını yeniliyor ve her türlü su arızasına anında müdahale ederek vatandaşımızı su kesintileri ile zor durumda bırakmamak için gayret gösteriyor." dedi.

Hareket halindeki otomobilde yangın

Karabük'te seyir halinde yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.

100. Yıl Mahallesi'nde, D.T. yönetimindeki 78 AY 473 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki yangını söndürdü.

Otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler