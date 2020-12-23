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Karabük'ten kısa kısa

23.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:05
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'teki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katılımıyla düzenlenen ve uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'teki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katılımıyla düzenlenen ve uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından Göç Tanımı, YİMER 157 (Yabancılar İletişim Merkezi), ilde ikamet etmekte olan Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni sahibi misafirlere dair istatistikler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen istatistikleri, ildeki kurumların misafirlere yönelik olarak verdikleri hizmetlere ait istatistikler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün misafirlere yönelik olarak yapmış olduğu uyum faaliyetlerini içeren detaylı bir sunum yapıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin uyum konusuna ilişkin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Safranbolu Belediyesi hizmet alanlarını genişletiyor

Safranbolu Belediyesi, Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda Halk Masası oluşturdu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Bu çalışmayı başlatmaktaki asıl maksadımız vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını kolaylaştırmak. Yeni binamızda kitap değişim uygulaması da başlatarak farklı kitaplar okumak isteyenler, okudukları kitapları getirerek buradan değişim yapabilecekler. Zabıtamız da asıl bina dışında vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendirmek için bu binamızda görev yapmaya devam edecek. Kentin merkezi konumunda bulunan, binamızda hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini almaya başladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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