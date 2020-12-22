Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

22.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:08
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te Vali Fuat Gürel başkanlığında turizm toplantısı yapıldı.

Karabük'te Vali Fuat Gürel başkanlığında turizm toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Gürel, Safranbolu'da geçen yıl 318 bin olan konaklayan turist sayının bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 90 binlere düştüğünü söyledi.

Safranbolu'nun Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm noktalarından bir tanesi olduğunu belirten Gürel, "1994 yılında UNESCO Kültür Mirası Listesine dahil edilmesi ile mevcut durumu üzerine kat be kat değer katarak bütün dünyadan misafirleri çekmeye başlamış bir kültür noktası." dedi.

Çocuklara yeni yıl hediyeleri Özlem Aras Gürel'den

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek öğrencileri, 2020 yılının son günlerinde evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.

Vali Gürel'den anaokulu ziyareti

Vali Fuat Gürel, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlanan Sevgi Bağı Özel Eğitim Anaokulu ile Şerife Bacı Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Göreve yeni başlayan kurum müdürlerinden Vali Gürel'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Faruk Bayraktaroğlu ile Meteoroloji Müdürlüğüne atanarak görevine başlayan Ramazan Karapınar'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

KBÜ'de "Göster Kendini" ses yarışması düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda, sosyal medya üzerinden üniversitede aktif olarak öğrenim gören ve mezun öğrencilere yönelik "Göster Kendini" ses yarışması düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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