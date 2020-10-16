Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

16.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:52
Karabük'ten kısa kısa

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Davutlar köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi aldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Davutlar köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi aldı.

Asfalt çalışmalarını inceleyen Uzun, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

İl Özel İdaresinin 2020 yılı asfalt çalışması hedefini de tamamlamak için var gücüyle çalıştığını belirten Uzun, "Her yıl belirlediğimiz hedefleri aşıyoruz. Bu yıl da çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun ve özverili bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız sıcak asfalt çalışmasını 2 yıldır kendi iş makinelerimizle yapıyoruz. Güçlü bir makine parkı, başarılı ekip ve neticesinde güzel hizmetleri Karabük'ümüze kazandırıyor ve yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda çalışmalarımız bu hızda ve kalite de olmaya devam edecek." dedi.

Başkan Köse halk günü toplantısına katıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında her hafta yapılan halk günü toplantılarına devam etti.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Köse, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Halk günü toplantılarında, vatandaştan aldığı talebi ilgili birimlere iletilmesi ve hızlı bir şekilde çözülmesi için notlar alan Köse, vatandaşla çözüm yollarını beraber üretmek amacıyla başlatılan toplantılarda bu güne değin yüzlerce talep ve isteğin çözüldüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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