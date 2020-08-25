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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük milletvekilleri Keltepe bölgesinde incelemelerde bulundu.

Karabük'ten kısa kısa
25.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:23

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük milletvekilleri Keltepe bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve diğer protokol üyeleri ile Keltepe Kayak Merkezi ve Eğriova Göleti arasında yapımı devam eden yolda incelemeler gerçekleştirdi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmaları denetleyen ve yapılacak olan çalışmaları yetkililerden dinleyen Gürel, yapılması planlanan bungalov evler ve kamp alanında da incelemelerde bulundu.

Hayırsever vatandaşlara madalya ve beratları takdim edildi

Milli Harp Sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları TSKGV Karabük Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı Vali Fuat Gürel ve TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan tarafından takdim edildi.

KBÜ'de Kovid-19 önlemleri altında BESYO özel yetenek sınavı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı başladı.

BESYO'ya bu yıl alınacak 80 öğrenci için Türkiye'nin dört bir yanından 32'si milli aday, 9'u engelli aday olmak üzere toplam 850 aday öğrenci başvurdu.

Gökşen Yücel Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve beş gün sürecek olan sınavın ilk gününde aday öğrenciler parkurda kıyasıya mücadele etti.

Başarılı olan 80 öğrenci Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na girmeye hak kazanacak.

Bu yıl (Kovid-19) nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu parkura randevulu sistemle öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Adaylara ilk olarak sınav öncesinde ateş ölçümü yapılıyor ve sırası gelen aday öğrenci, el ve ayak dezenfektanı uygulandıktan sonra parkura alınıyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurda başta toplar olmak üzere kullanılan malzemeler ve sabit olan istasyonlar, adayların kullanımının ardından diğer adayın kullanımı öncesinde dezenfekte ediliyor. Sınavda görevli personel ve adayların maske ve dezenfektan ile korunmaları sağlanıyor.

Safranbolu Belediyesi halkın kışlık hazırlıklarına destek oluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yerli üretimi kurdukları sera, salça makinesi ve tohum konusunda desteklediklerini söyledi.

Bu anlamda vatandaşların kışlık hazırlıklarına da destek olunduğundan bahseden Köse, "Yerli tarım ve üretim Anadolu insanlarının günlük yaşamında kaybolmaması gereken ekonomik ve toprağa saygı içeren bir ritüel. Tarıma öncelik veren bir belediye olarak halkımızın gündelik yaşamında üretimi arttırmak ve işlerini kolaylaştırmak bir vazifedir, bu görevi yerine getiriyor olmak belki dışarıdan küçük görünen ama insanlarımızın hayatında önem arz eden bir konumda. Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz, çocuklarımıza örnek olacak, toprağımıza ve doğaya saygıyla ilerleyeceğiz" dedi.

"21. Uluslararası Altın Safran'da Belgesel Film Yarışması"

Safranbolu Belediyesi'nin organizasyon ve yürütücülüğünü yaptığı Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan "Belgesel Film Yarışması" için başvuruların 30 Ağustos'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Düzenlenen belgesel film yarışması başvuruları ile ilgili detaylara www.filmfreeway.com www.altinsafran.org – www.safranbolu.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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