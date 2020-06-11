Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Müdürü Dr. Metin Kalender ile uzman Dinçer Karagöz, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Karabük'ten kısa kısa
11.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:05

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Müdürü Dr. Metin Kalender ile uzman Dinçer Karagöz, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, kanın üretilemeyen bir doku ve halen tek kaynağının bağışçılar olduğunu söyledi.

Kan vermenin insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Gürel, kan bağışı yapmanın sadece acil durumlar için geçerli olmadığını, süreklilik isteyen bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayın faaliyetleriyle ve kan bağış sistemiyle ilgili Gürel'e bilgiler veren Kalender de sağlıklı her bireyin yılda üç kez kan bağışı yapılabileceğini dile getirdi.

Safranbolu'da KKKA ile mücadelede bilgilendirme çalışmaları yapıldı

Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadelede bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İlçeye bağlı tüm köylerde yapılan bilgilendirme çalışmalarında ekipler, vatandaşlara KKKA hakkında bilgi verdi.

Ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda uygun yerlere KKKA ile mücadeleyi tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler asıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKKA ile mücadele deneyimi ve alınan önlemler sayesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

KKKA ile mücadelede kişinin kendisini korumasının en iyi yöntemlerden birisi olduğunu belirten Ürkmezer, "Önceki dönemlerde de verdiğimiz eğitimler sonucunda vatandaşlarımız keneyle mücadele noktasında belirli bir seviye geldi. İlçe Tarım ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşan ekiplerimiz bütün köylerimiz de ve kırsal alanlarda bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Ürkmezer, yaz mevsimi ve havaların sıcak gittiği dönemlerde kenelerin üremesinin artığını ifade ederek, "Tarlalarda çalışanlar ve pikniğe giden vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. İnsan vücuduna yapışan kene sağlık kuruluşlarında çıkarılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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