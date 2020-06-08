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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 29 Mayıs'tan itibaren bölgenin hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen girişimcilere yer tahsisine başlandı.

Karabük'ten kısa kısa
08.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:26

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 29 Mayıs'tan itibaren bölgenin hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen girişimcilere yer tahsisine başlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ileri teknolojileri kullanan yerli ve yabancı firmalar, üniversite, yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ'ler, Teknoloji Geliştirme Merkezinde (TEKMER) büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan girişimcilerin yer alabilecek.

Bölgede yer alan firmalar üniversite ve sanayinin yer aldığı aynı ortamda olmanın yanı sıra bazı vergi istisnalarından da faydalanabilecek.

Eflani Belediyesinden KKKA hastalığına karşı vatandaşlara uyarı

Eflani Belediyesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kenenin birçok omurgalı hayvanın kanıyla beslenen dünya çapında yaygın bir parazit olduğu belirtildi.

Bağ, bahçe, tarla, ahır, orman ve orman kenarı tarım arazileri gibi yerlerin riskli alanlar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Riskli alanlara giderken vücudunuzda açık yer bırakmayınız. Riskli alanlara giderken açık renkli giyin. Kapalı kıyafetler tercih edin. Pantolon paçalarını çorap içine sokun ya da çizme giyin. Riskli alanlardan döndükten sonra ise kıyafetlerinizi kontrol edin. Vücudunuzu özellikle diz arkası, koltuk altı, kulak arkası, ense, saç dipleri, ve kasıklar dahil kontrol edin." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunulmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği bildirildi.

Çıra pazarı sosyal tesislerinde bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Yenice Belediyesi ekipleri, Çıra pazarı Şehit Ömer Halisdemir sosyal tesislerinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir geçici olarak kapalı kalan Çıra pazarını vatandaşlar için hazırladıklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak piknik yapıp vakit geçirebileceklerini belirten Çaylı, "Biz hizmet için varız, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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