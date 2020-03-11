Karabük'ten kısa kısa Karabük şehir içi trafik düzenlemesiyle ilgili toplantı Vali Fuat Gürel'in başkanlığında yapıldı.

Karabük şehir içi trafik düzenlemesiyle ilgili toplantı Vali Fuat Gürel'in başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Karayolları 153. Şube Şefi Erhan Kırçıloğlu, Emniyet, Jandarma ve Karabük Belediyesi yetkilileri katıldı.



Toplantıda, Trafik Şube Müdürü Ahmet Ordu tarafından Karabük merkez şehir içi trafik sorunları ve önerileri hakkında sunum gerçekleştirildi.

Karabük'ün hızla büyüyen bir kent olduğunu belirten Vali Gürel, "İlimizin büyümesiyle birlikte insanımızın ihtiyaçları da gelişiyor, buna bağlı olarak araç sayımız her geçen gün artıyor. İlimizde yaşayan vatandaşlarımız ile sürücülerimizin daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına bu toplantıyı düzenliyoruz. Trafikte sıkışıklığı azaltmak, kazaları önlemek, yayalarla sürücülerin birbirlerinin haklarına uymalarını sağlamak gibi trafiği rahatlatmak İçin bir aradayız. Şehir içi trafikte kurallara uyulmaması ve özellikle yanlış park yapılması kısa ve uzun süreli duraklamalarda sıkışıklığın nedenlerinden biri olarak karşımıza çakmakta. Vatandaşlarımızın da hem yaya hem de sürücü olarak trafik kurallarına uymaları halinde trafikte tehlikeli durumların önüne geçilecektir." diye konuştu.

Ayrıca Gürel, Karabük Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, şehit Murat Dilmaç ve şehit Ercan Hırçın'ın ailelerini ziyaret etti.

KBÜ'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sahnelendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oyunun senaryosunu Nur Banu Öztürel kaleme alırken, yönetmenliğini ise Orhan Karataş üstlendi.

Eğitici ve öğretici bir oyun olduğunu aktaran yönetmen Karataş, "Bugüne kadar yapılanın dışında bir şey yapmak istedik. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünü didaktik bir şekilde ele aldık. Mehmet Akif'i gençlere öğretmek istiyoruz." dedi.

Seyirciyi İstiklal Marşı'nın yazıldığı döneme de götüren oyun, izleyenler tarafından alkış toplarken aynı zamanda duygusal anlar yaşattı. Ayrıca oyunun sonunda tüm salon ve oyuncular İstiklal Marşını tek bir ağızdan söyledi.

Çocuklar sordu başkan Köse yanıtladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilkokul öğrencilerinin sorularını yanıtladı.



Öğrencilerin "Yerel Yönetimler" dersi konusunda bilgili olduklarını söyleyen Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız gerek davranışlarından gerekse sordukları sorulardan da belli olmak üzere çok akıllı ve başarılılar. Yapacağımız projelerden teknolojik çözümlere, çevre ve hayvanlardan yönetim anlayışına kadar birçok soru yönelttiler ve karşılıklı uzun süre sohbet ettik. Ben hem öğretmenlerine hem çocuklarımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hayatları boyunca başarılar dileyerek, bu ve benzeri tüm konularda kendilerine elimden gelen desteği sağlayacağımı da bildiriyorum." sözlerine yer verdi.

Güneş'ten örnek davranış

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine bağlı Pelitçik köyünde ceviz, elma ve kiraz fidanı dikti.

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Peygamber efendimiz 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' buyuruyor. Bu çok önemli bir hadis. İslam'ın doğaya ve insana nasıl baktığını, yaşatmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Biz köyümüzde, beldemizde bizden önceki ecdadımızın diktiği meyvelerden nasiplendik, hala nasipleniyoruz. Bugün de köylülerimizle birlikte birçok meyveyi toprakla buluşturduk. Bizden sonraki nesillerimiz de bu ağaçlardan nasiplerini alacaklarını umuyoruz. Güzel bir gün oldu, ben tüm hemşehrilerimi imkanı olanları ağaç dikmeye davet ediyorum. Bu arada fidelere de can suyunu koymayı da unutmasınlar. Bugün burada emek veren köylülerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA