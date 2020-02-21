Karabük'ten kısa kısa

21.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:42

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, gazileri ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte Karabük merkezde ikamet eden Kore Gazisi Kamil Özalp ve Kore Gazisi Osman Akkaya'yı evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Gürel çocuklarla bir araya geldi

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenerek okullarını, ders durumlarını, geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini soran Vali Gürel, "Burada hepimiz bir aileyiz, sizler, bizlere emanetsiniz. Devletimizin ve milletimizin imkanları doğrultusunda geleceğe hazırlanıyorsunuz." dedi.

KBÜ'de "Başarı ve Mutluluk İçin Hayata Gülümse" konferansı yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından "Başarı ve Mutluluk İçin Hayata Gülümse" konferansı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, kişisel gelişim uzmanı, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katıldı.

Aslanhan, konferansta öğrencilere varlık sebeplerini idrak etmeleri, farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

KBÜ'de "Sosyal Medya ve Dijitalzmde Dünya Nereye Gidiyor?" söyleşisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, "Bir Kitap Bir Yazar" projesi kapsamında "Sosyal Medya ve Dijitalzmde Dünya Nereye Gidiyor?" söyleşisi yapıldı.

Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, "İnsanlık tarihi çok hızlı süreçlerden geçiyor ve bu süreçleri takip etmekte zorlanıyoruz. 7'den 70'e herkesin mecburen dahil olduğu, fakat en çok gençlerin etkilendiği bu süreç hakkında düzenlenmiş olan program mutlaka faydalı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA