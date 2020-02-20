Karabük'ten kısa kısa

20.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:34

Karabük Valisi Fuat Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen doğa eğitimine katıldı.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim faaliyetine Vali Gürel, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, DKMP Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Gürel, Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Feridun Karataş'tan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ticaret İl Müdürlüğünün vizyon ve misyonu tarihçesi, teşkilat şeması ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Karataş, tüketici hakem heyetiyle ilgili bilgiler verdi.

Geçen yıl bin 965 kişinin tüketici hakem heyetine müracaat ettiğini, bu müracaatlardan bin 394'ünün tüketici lehine, 461'nin tüketici aleyhine, 110'u hakkında ise görevsizlik kararı verildiğini söyledi.

Verdiği bilgiler için Karataş'a teşekkür eden Gürel, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Gürel, Tapu ile Kadastro Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Tapu Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürleri Veysel Doğdu ve Şinasi Abanoz'dan 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kadastro çalışmaları hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler veren Abanoz, tarihçe, personel, vizyon ve misyonları hakkında bilgiler verdikten sonra Karabük'te kadastro açısından 80 mahalle, 277 köy bulunduğunu ifade etti.

- Karabük Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı

Karabük Valiliği, iş adamları ve hayırseverlerden valilik adına çeşitli sebeplerle para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin Karabük'teki iş adamları ve hayırseverleri Karabük Valisi ve Özel Kalem Müdürü adına veya Karabük Valilik makamı adına arayarak çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendini Karabük Valisi veya Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal Polis (155) veya Jandarma (156) birimleri ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." denildi.

Kanyonpark projesinin ihalesi yapıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapılacak ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak Kanyonpark projesinin ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin 300 günde tamamlanarak Karabük halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kanyonpark projesi ihalesine 16 firma davet edilirken, bunlardan 8'i teklif verdi. 26 milyon 40 bin 434 lira 65 kuruş yaklaşık maliyet ile yapılan ihale 19 milyon 781 bin 853 lira 48 kuruşa sonuçlanırken, yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Karabük Belediyesi ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Projede, 2 düğün salonu, 2 kafe-restoran, macera parkı, 25 bungalov ve spor alanları olmak üzere birçok sosyal donatı yer alıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, projeyi 300 günde tamamlayarak bu alanı yalnızca Karabük'ün değil, tüm bölgenin cazibe merkezi haline getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA