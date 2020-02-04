Karabük'ten kısa kısa

04.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:38

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Karabük İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Genel Sekreter Mehmet Uzun, Vali Yardımcısı Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve il özel idaresi şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda İl Özel İdaresi olarak başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti.

İl genelinde 48 idari, 48 teknik, 233 işçi olmak üzere toplamda 329 personel ile hizmet verdiklerini belirten Uzun, desteklerini esirgemeyen Vali Fuat Gürel'e, Karabük milletvekillerine, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım'a, il genel meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti.

İl Özel İdaresinin il genelinde sorumluluk bölgesinde vatandaşlara yol, altyapı, içme suyu gibi birçok alanda hizmet sağladığını ifade eden Vali Gürel, "Köylerimizde ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza şehirlerimizde yer alan standartlarda hizmet sunmak için tüm birimlerimiz özverili bir şekilde çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de İl Özel İdaremiz tüm personeli ve araç parkı ile ilimize ve köylerimize hizmet vermeye devam edecektir. Yapılan tüm bu çalışmalardan ötürü İl Özel İdare personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul sporları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları, Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Burada konuşan Vali Gürel, sporculara önerilerde bulundu ve başarı diledi.

6 Şubat'ta tamamlanacak basketbol grup müsabakalarında, Karabük, Kastamonu, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Ankara, İstanbul ve Kocaeli erkek ve kız basketbol takımları mücadele edecek.



Vali Fuat Gürel'den ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 234. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Şube Müdürü Yasin Devrim'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci'nin de hazır bulunduğu toplantıda 2019 yılında yapılan yatırımlar ve 2020 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Şube Müdürü Yasin Devrim, içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, HES projeleri, tamamlanan ve projesi devam eden baraj, gölet, sulama, ıslah ve taşkın tesisleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.



İldeki tarımın gelişmesi için DSİ yatırımlarını önemsediğini ifade eden Vali Gürel, Karabük'te gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle Şube Müdürü Yasin Devrim ve DSİ personeline teşekkür ederek, başarı diledi.

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile Karabük İl Müftülüğünü de ziyaret ederek 2019 yılında yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA