Karabük'ten kısa kısa

15.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:36

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig A Grubunda mücadele eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımından Vali Gürel'e teşekkür ziyareti.

Gurubun ilk yarısını namağlup olarak lider tamamlayan Takım Başkanı Erdoğan Gökçe, teknik ve sporculardan oluşan heyet ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, ilk yarı gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, ikinci yarıda da aynı başarılarının devam etmesini temenni etti.

Gürel'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Gökçe, takım sporcuları tarafından imzalanan "Fuat Gürel" yazılı takım formasını hediye etti.

"Açık Kapı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen, ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kere yapılacak olan "Açık Kapı" projesi değerlendirme toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.



Valilik Büyük Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve kurumların Açık Kapı Projesinden sorumlu personelleri katıldı.



Açık Kapı Birim Koordinatörü Ayşe Harmanbaşı tarafından proje kapsamında 2018 yılında 280, 2019 yılında 1250 başvuru yapıldığını, bunların yüzde 54'ü olumlu, yüzde 16 olumsuz ve yüzde 30'u kısmen olumlu, kısmen olumsuz olarak cevaplandırıldığını söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Fuat Gürel, "İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması ve kamu hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması amacıyla 81 ilimiz ve yaklaşık 160 ilçemizde fiilen Açık Kapı Projesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 5 Temmuz 2018 tarihinde Valiliğimizde de Açık Kapı Bürosu kuruldu ve bir yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumlarımızın hassasiyet göstermelerini istediğimiz bazı hususlar var. Başvuruların 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmasına dikkat edilmeli, kurumlarımız tarafından vatandaş başvuruları sistemden düzenli olarak takip edilmeli ve son gün beklenmeden başvuru işleme alınmalıdır. 7 iş günü içerisinde sonuçlanması mümkün olmayan başvurulara ara cevap verilmeli ve en makul sürede işlem tamamlanmalı, başvurular askıda bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Vali Gürel vatandaşları dinliyor

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.



Vatandaşlarımızla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.



Pil toplama yarışmasında dereceye girenler belli oldu.



Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından Karabük merkezdeki okullarda düzenlenen pil toplama yarışmasında dereceye girenler belli oldu.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler vahşi çöp depolama alanlarından sulama sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliği yaratabilir. Hem bu nedenle hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için atık pilleri naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirerek süpermarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda, belediyelerin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atmalıyız." ifadesini kullandı.

Yarışmada, Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu birinci, Kapullu Nafiz Kayalı İlkokulu ikinci ve TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu üçüncü oldu.



Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından yarışmanın birincisine masa tenisi, ikincisine spor seti, üçüncüsüne ise satranç seti hediye edildi.

Karabük Üniversitesi belgesel film üretim merkezi olma yolunda

Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü öğrencileri Belgesel Film dersi kapsamında birbirinden ilginç hikayeleri beyaz perdeye taşıdı.

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı ikinci sınıf öğrencilerinin Belgesel Film dersi kapsamında Öğr. Gör. Musa Ak'ın danışmanlığında tamamladıkları 12 belgesel filmin gösterimi ve değerlendirilmesi yapıldı.



Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gösterimi yapılan filmler, projelerin danışmanlığını yapan Öğr. Gör. Musa Ak'ın yanı sıra Öğr. Gör. Serdar Sabuncu ve Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk tarafından üslubuna, yapım kriterlerine, sanatsal kaygılarına ve teknik yeterlilik kriterlerine göre değerlendirildi.

Yapılan projeler, Belgesel Film dersi ödevi olmasının yanı sıra TRT Belgesel Ödülleri, Adana Altın Koza Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali ve Altın Safran Belgesel Film Festivali gibi ulusal ve uluslararası önemli film festivallerinde yarışacak.



Geçtiğimiz yıllarda da oldukça başarılı belgesel filmlerin yapıldığı bölümde, öğrenciler ulusal ve uluslararası film festivallerinde çok sayıda ödül almıştı.

Kaynak: AA