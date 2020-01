Karabük'ten kısa kısa

03.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören 90 farklı ülkeden 8 binin üzerinde uluslararası öğrenci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kariyer Geliştirme Ofisi tarafından düzenlenen "Dünyayı Tanıyorum (Uluslararası Öğrenciler Liselilerle Buluşuyor)"adlı proje kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geliyor.



Karabük Üniversitesi ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Karabük'e gelen uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve Karabük iline uyum sürecine katkıda bulunmak ve liselerde eğitim gören öğrencilerin ise farklı kültürlerle tanışmalarını sağlamak hedefleniyor.



Uluslararası öğrenciler ilk olarak Safranbolu Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu ile Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret ederek, lise öğrencilerine kendi ülkelerindeki eğitim olanaklarından ve eğitim hayatlarından söz etti.



Ziyaretlerde ülkelerinin tarihini, kültürünü, ekonomik durumunu ve bulundukları coğrafyayı anlatan uluslararası öğrenciler ayrıca ülkelerinin Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları hakkında da bilgiler vererek lise öğrencilerinin merak ettikleri soruları cevapladılar.

Başkan Elif Köse'den hastane ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile hasta ve hasta yakınlarına bir nebze olsun moral olabilme amacıyla gerçekleştirilen hastane ziyaretleri 2020 yılında da devam ediyor.



Dünya Mirası Safranbolu'da sosyal belediyecilik anlayışını her anlamda devam ettirdiklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Temizlik, asfalt, kaldırım, su gibi rutin belediye çalışmalarının yanı sıra ölümden doğuma, hastalığa kadar hayatın her alanında halkımızın yanında olmaya, onlara her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam ediyoruz." dedi.



Yoğun mesaiden vakit buldukça hastaları kendisinin de ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Köse, "Bu vesile ile tedavi gören tüm hasta vatandaşımıza acil şifalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA