Karabük'ten kısa kısa

30.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:24

Karabük'te Merkez Mahalle Muhtarları Derneğinin olağan kongresi yapıldı.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Mevcut Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen'in hazırladığı tek liste ile girilen seçimlerde Özen, güven tazeledi.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği yönetimi şu isimlerden oluştu:

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş, Belen Mahallesi Muhtarı Lütfi Yılmaz, Yenişehir Mahallesi Muhtarı Sadettin Kandakoğlu ve Kartaltepe Mahallesi Muhtarı Bülent Demircan.

Zabıta ekiplerinden 2020'ye hazırlık

Karabük Belediyesi zabıta ekipleri, alışverişin yoğun olduğu yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için denetimleri artırdı.

Denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

"Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" semineri

Karabük Belediyesi ve Karabük Dikkat Geliştirme ve Koçluk Merkezi (KAR-DİK-MER) tarafından "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminere Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde, eğitim koçu Tuğba Kuran Kaya tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Başkan Vergili'den yeni yıl mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, "Her yeni bir yılın başlangıcında, bir önceki yılda neler yaptığımızı, neler yapacağımızı gözden geçiririz. Çevremize yararlı olup olmadığımızı, zamanımızı iyi kullanıp kullanmadığımızı düşünürüz. Biz de sürekli kendi kendimizi denetliyor ve değerlendirmeler yapıyoruz. Onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana Karabük halkı için gece gündüz, saat mefhumu gözetmeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

KBÜ'de elektronik sınav sistemine geçiliyor

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınavları üniversite tarafından kurulacak sınav merkezinde elektronik ortamda gerçekleşecek.

Akademik personele proje yazma eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"nin sonuncusu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA