Karabük'ten kısa kısa

05.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:48

Karabük Belediyesi personeline kurum içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) semineri verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda verilen seminere, Karabük Belediyesi kurum müdürleri, birim amirleriyle personeller katıldı.

Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Vergili, Başkan Çaylı ile Karakırık ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Liseli öğrenciler KBÜ'nün gastronomi mutfağında

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitsi (KBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde uygulamalı eğitim aldı.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Özkan Süzer tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde öğrenciler tavuk sarması, salata ve sufle tatlısı yaptı. İlk kez bir üniversite ortamında yemek yapma imkanı bulan 12 öğrenci, üniversite ortamını da yakından tanıma fırsatı yakaladı.



Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Tuğba Süter, öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

"Mesleklerin Evrimi ve Geleceğin Meslekleri" toplantısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğü tarafından, dünyadaki yükseköğretimin planlayıcıları, politikacılar ve iş dünyasını yönetenlerle paralel olarak 21. yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla "Mesleklerin Evrimi ve Geleceğin Meslekleri" konulu toplantının ikincisi yapıldı.

Rektörlük senato odasında KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar eşliğinde yapılan toplantıda, KBÜ'nün farklı akademik birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri bölümleriyle ilgili gelecekte olabilecek meslekleri tartıştı.

Çalışmaların daha verimli geçmesi adına fen, sosyal, sağlık ve sanat-tasarım bilimleri alanlarında çalışma grupları oluşturuldu. Öğretim Üyesi Cevat Özarpa, çalışma gruplarından sorumlu kişi olarak belirlendi.

Toplantılar belirlenen tarihlerde düzenli olarak devam edecek.

Safranbolu, İzmir Travel Turkey Fuarında yerini aldı

Dünyayı İzmir'de buluşturan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcısıyla kapılarını 13'üncü kez açtı.

5 -7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan fuarda Safranbolu Belediyesi yerini aldı.

Safranbolu standında, maket ev, lokum, broşür, safran kolonyası ve tanıtıcı argümanlar bulunuyor.

Kaynak: AA