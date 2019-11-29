Karabük'ten kısa kısa

29.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:24

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü derneklere yardım programı kapsamında Kahyalar Köyü Pirinçlik Mahallesi Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Kuruluşundan 100. Yılına Ülkemizin Kalkınmasında Köylü Kadın Eli" projesi protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik Makamı Toplantı Salonunda Vali Fuat Gürel ve Kahyalar Köyü Pirinçlik Mahallesi Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabri Kaya arasında imzalanan "Kuruluşundan 100. Yılına Ülkemizin Kalkınmasında Köylü Kadın Eli" projesi ile köyde ikamet eden ve çalışmayan bayanlara kurulacak kadın kooperatifi ve e-ticaret yolu ile ürettikleri ürünlerin satışının yapılması sağlanarak, kadınların öz güvenlerini ve girişimci ruhları geliştirmek, iş sahasında yer almaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Bir yıl sürmesi planlanan projeye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği sağlandı.

Köyde yaşayan kadınlara kurulacak olan atölyede yörelerine ait bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi için kurslar verilecek ve bu kurslar sonucunda konserve, reçel, mantı, pekmez, tereyağı ve peynir gibi ürünlerin üretilmesi hedefleniyor.

"Zihindeki Engeli Sporla Aşalım" projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü derneklere yardım programı kapsamında ilimizde faaliyette bulunan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan "Zihindeki Engeli Sporla Aşalım" projesinin protokol imza töreni Vali Fuat Gürel'in katılımıyla yapıldı.



Valilik Makam Toplantı Salonunda Vali Fuat Gürel ve Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdoğan Gökçe tarafından imzalanan proje ile 50 bayan ve 50 erkek engellinin tekerlekli sandalye basketbolu, oturarak voleybol, masa tenisi, boccia ve yüzme sporuna yönlendirilmesi hedefleniyor.

Antrenör, fizyoterapist, psikolog ve spor bilimci nezaketinde eğitimlerinin yapılması, böylece azimleriyle hareket kısıtlılıklarına aldırmadan yaşamlarını renklendirmelerine imkan sağlanacak.

Ayrıca proje ile engeliler konusunda insanların bir takım bilgilerinin doğru olmadığı konusunda aydınlatmak, toplumu engelliler konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Destek alan "Zihindeki Engeli Sporla Aşalım" projesinin toplumda farkındalık yaratacağını ifade eden Vali Gürel, "Bu projeleri, devletimizin sağlamış olduğu kaynakları yerinde ve amacına uygun olarak kullanıp bir an önce hayata geçirmeliyiz. Hibe alan projelerin sahiplerini tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Binlerce ceviz fidanı toprakla buluştu

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında binlerce ceviz fidanını toprakla buluşturdu.

Amaçlarının daha yeşil bir Karabük olduğunu belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklara ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ağaç dikmek kadar önemlidir." sözlerine yer verdi.

Evde Bakım Hizmetleri

Sosyal Belediyeciliğin en önemli unsuru olan "Evde Bakım Hizmetlerinden" yararlanan vatandaşları Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker bizzat evlerinde ziyaret ediyor.

Başkan Yardımcısı Berker, "Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'nin talimatları ile vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, hem verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını bizzat kendilerinden öğreniyoruz, hem de vatandaşlarımıza moral desteğinde bulunmuş oluyoruz." dedi.

Safranbolu'da hasta ziyaretleri

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından aralıksız sürdürülen Hastane Ziyaretleri devam ediyor.



Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile devam eden Hastane Ziyaretlerinde hasta ve hasta yakınları ile sohbet edilirken, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı da soruluyor.



Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, asfalt şantiye amirliği ekiplerinin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA