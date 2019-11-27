Karabük'ten kısa kısa

27.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:34

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü "Gaziantep Mutfağı Uygulamaları" etkinliği düzenledi.

Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta (Mehmet Özsimitçi) ve Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, bölüm öğrencileriyle, Gaziantep yöresinin meşhur yemekleri şiveydiz, firik pilavı ve katmer yaptı.



KBÜ Turizm Fakültesi'ndeki etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı.

Karabük'te park açılışı

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Açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin yanı sıra, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA