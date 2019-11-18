Karabük'ten kısa kısa

18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:38

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, gelecek yıl düzenlenecek festivalin daha geniş kapsamlı yapılması konusunda komite üyeleri birleşti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Köse, 2020 yılında yapılacak festivalin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çok daha kapsamlı ve nitelikli olabilmesi için bir araya geldiklerini belirten Köse, "Hem belgesel hem de kültürel anlamda festivalimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Destek veren ve gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Köse'den kan bağışına destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği ve özel bir okul tarafından gerçekleştirilen "Haydi Gönüllü Kan Bağışı Zamanı", "Gelin Siz de Kan Bağışıyla Bir Hayat Kurtarın" etkinliğine katıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, özel okulun öğretmen ve öğrencileri, vatandaşlar ile belediye personeli katıldı.

"Emekliler Evi" açılıyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından 29 Kasım 2018'de düzenlenen tören ile temeli atılan "Emekliler Evi" projesinin açılışı, yarın İnönü Caddesi Safran Sokak'ta gerçekleştirilecek.

Başkan Vergili, yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri için "Emekliler Evi" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi

Safran bitkisinin geleceğe taşınması ve öğrencileri tarımla tanıştırmak amacıyla Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi, öğrenciler tarafından yapılan uygulamalarla devam ediyor.

İlk olarak Yazıköy İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen proje, ilçe genelindeki öğrencilere verilen eğitimlerle safranın yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri ve sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler anlatılıyor.

Kaynak: AA