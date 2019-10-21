Karabük'ten kısa kısa

21.10.2019 17:32

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bayır Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflar tarafından belirtilen talep ve sorunların araştırılarak gereğinin yapılması için beraberindeki kurum müdürlerine talimat veren Vali Gürel, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek bereketli kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Karabük Umumi Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen ile kurum müdürleri eşlik etti.

Karabük Belediyesi'nden kursiyerlere kitap hediyesi

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri'nde okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret ederek kitap hediye etti.

Berker, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin çok istekli ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çeşitli sebeplerle okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara sosyal yaşam merkezinde kurslarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Verilen kurslarda gördüğümüz tablo bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Refüj ve kavşaklarda kış hazırlıkları başladı

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliği tarafından yürütülen çalışma ile refüj ve kavşaklarda kış mevsimine yönelik çiçek dikimi hazırlıkları başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve peyzaja önem verdiklerini anlattı.

Safranbolu'nun önemli sayıda ziyaretçi alan bir kent olduğunu hatırlatan Köse, bu nedenle gelen misafirlerin göz zevkine de hitap etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA