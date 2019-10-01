Karabük'ten kısa kısa

01.10.2019 18:02

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesinde, "2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersi ve Oryantasyon Programı" düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Açar, Orman Fakültesi öğrencilerinin çok şanslı olduklarını belirterek, "Türkiye'nin orman bakımından yüz ölçümü olarak birinci sıradaki ilinde yaşıyorlar. Karabük'ün yüzde 71'i ormanlarla kaplı. Burada Orman Fakültesi bu yönde bir önem arz ediyor. Biz 2020 yılı için Karabük Üniversitesi olarak dünya üniversite sıralamaları içerisinde ilk bine girdik. Bu 12 yaşındaki bir üniversite için çok dikkate değer bir başarı, bunda herkesin emeği var." şeklinde konuştu.

Açılış dersini veren Zekeriya Beyazlı, mesleki deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Beyazlı, öğrencilere kariyer hayatları için yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Karabük ilinin orman bakımından çok önemli olduğuna değinen Beyazlı, "Sadece alansal olarak ilin yüzde 71'i değil taşıdığı ağaç türleri ve lokal iklim farklarıyla da Yenice ayrı bir dünyadır. Yenice'nin kendi içinde bile lokal yetişme muhitleri var. Kızılçamımız var. Karaçamımız var. Yani hiç beklenmedik türler de var burada." diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanlığı heyeti KARDEMİR'de,

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Savunma Sanayi Başkanlığından bir heyeti ağırladı.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi Başkanlığındaki heyette, Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve Hareket Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal ile Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Sektör Müdürlüğü, Yatırımlar ve Sektörel Strateji Müdürlüğü, Makine ve Gemi İnşa Sektör Müdürlüğü, Ar-Ge Daire Başkanlığı, Kalite Test Sertifikasyon Daire Başkanlığı ve Deniz Araçları Daire Başkanlığından yetkililer yer aldı.

Savunma Sanayi ile KARDEMİR arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan ziyarette, konuk heyet KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve diğer şirket yetkilileri ile birlikte düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



KARDEMİR'in ve Karabük'ün genel tanıtımı ile başlayan toplantıda, KARDEMİR'in Savunma Sanayisine yönelik bugüne kadar ürettiği çelik kaliteleri ele alındı ve sektörün ihtiyaç duyduğu çelikler ile KARDEMİR'in üretim kabiliyetleri değerlendirildi.



Türkiye çelik sektörünün, dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığımız ender sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Soykan, savunma, otomotiv ve makine imalat sektörlerine yeni çelik kaliteleri geliştirdiklerini söyledi.

Soykan, "Bağlı kuruluşlarımızdan KARDÖKMAK ile MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda, kurumun ihtiyacı olan 21 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük ingot kalıplarının üretimini başarı ile gerçekleştirdi. Kara ve deniz araçları için ne kadar parça temin edebileceğimizi çalışıyoruz. Tank pelet çeliği için yaptığımız üretimleri özel sektörün kullanımına sundu." dedi.

Toplantı sonrası düzenlenen teknik gezide KARDEMİR üretim proseslerini yerinde gören heyet, Ray, Demiryolu Tekeri ve Çubuk Kangal Üretim Tesislerinde geniş kapsamlı incelemelerde bulundu. KARDEMİR bağlı kuruluşu KARDÖKMAK tesisleri hakkında da bilgi alan heyet daha sonra KARDEMİR teknik ekibiyle bir araya gelerek, olası işbirliklerini değerlendirdi.

Karabük Belediyesinde 74 yeni araç hizmete alındı

Karabük Belediyesi hizmet birimlerinde 3 yıl boyunca görev yapacak 74 yeni araç törenle hizmete girdi.

Karabük Belediyesi Tesislerinde düzenlenen törende, kesilen kurbanların ve edilen duaların ardından 17 binek, 17 hafif ticari, 10 tanker, 6 yol süpürme aracı, 7 damperli kamyon, 13 çöp kamyonu, 2 beko loder ve 2 çift kabinli kamyon dualarla hizmete girdi.

"Fındık" iyileşiyor

Yenimahalle Mutlu Sokakta vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sokak kedisi Safranbolu Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirildi.



Gerek şahsen gerekse Safranbolu Belediyesi olarak özellikle sokak hayvanları konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Öncelikle yavru kediyi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirerek hayata tutunabilmesini sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine başarılı bir ameliyatla bu güzel yavrunun tedavisini yapan Veteriner arkadaşımız ve ekibini de tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

Öte yandan Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile sokak hayvanlarının çok daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için başlatılan çalışmada çevre düzenlemesi de yapılacak.

Köyiçi'nde çalışmalar başladı

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, yaptığı açıklamada, "Koruma kurulu onayının ardından başlattığımız çalışma ile meydanı biraz daha genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Köyiçinin Safranbolu'nun önemli bölgelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Köse, şöyle devam etti:

"Köyiçi mevkisinde gerçekleştireceğimiz çalışmaları neticesinde buranın çehresini daha da güzel bir hale getireceğiz. Yapacağımız diğer çalışmalar ile Köyiçi'ni eskiden olduğu gibi bir cazibe merkezi haline getireceğiz."

Minik itfaiyeciler tatbikatta

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Safranbolu'da bulunan okullarla birlikte gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor.



İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, yaptığı açıklamada, "Eğitimlerde müdürlük personelimiz minik öğrencilere itfaiye müdürlüğünün çalışma sistemi hakkında bilgiler verirken, küçük çaplı tatbikatlar da yaptırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde minik öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlarla yakından ilgilenen çocukların erken yaşta bu tür eğitimleri almasının önemine vurgu yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz okullar ile ilgili çalışmalarını uzun süreden beri devam ettiriyorlar. Çocuklarımıza yangın gördüklerinde 110 nolu yangın ihbar hattının aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangından uzak durulmasına kadar pek çok konuda burada bilgiler veriliyor. Bu uygulamayı tüm okullarımızda devam ettireceğiz." diye kaydetti.

Öte yandan Safranbolu Müftüsü İsmail Temur, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Vergili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA