Karabük'ten kısa kısa

20.09.2019 16:56

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversiteye başlayan öğrenciler için bilgilendirme standı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali, Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde bilgilendirme standının açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lisans ve önlisans yerleştirme sınavını kazanarak Karabük Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler zararlı alışkanlık ve oluşumlar hakkında bilgilendirildi. Terör örgütlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe' isimli proje faaliyete geçirildi. Yapılan faaliyetle ilgili olarak görüşülen aile ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındı."

Safranbolu'da İlköğretim Haftası

Safranbolu ilçesinde İlköğretim Haftası dolaysıyla program düzenlendi.

Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program, Kaymakam Fatih Ürkmezer'in ders zilini çalması ile son buldu.

Festival broşürleri dağıtılmaya başlandı

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin programının açıklanmasının ardından esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtılarak festivalin içeriği hakkında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, broşür dağıtımına Tarihi Çarşı'da başlandığı belirtildi.

Açıklamada, broşür dağıtımının tüm Safranbolu'da hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Safranbolu Belediyesinden hasta ziyareti

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Özellikle böylesi zor günlerinde morale ihtiyacı olan hastalarımızı ziyaret ederek bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA