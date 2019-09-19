Karabük'ten kısa kısa

19.09.2019 18:44

Karabük Üniversitesi ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol yapıldı.

Rektörlükte düzenlenen protokol, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan arasında imzalandı.

Protokol, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ar-Ge proje çalışmaları, öğrenci süreci entegrasyonu, iş yeri eğitimi ve staj programları, tez çalışmaları, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri ile yabancı dil eğitimi gibi konuları kapsıyor.

Karabük Belediyesi asfalt çalışmaları

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, başlattıkları sıcak asfalt çalışmalarına Beşbinevler ve Kılavuzlar mahallelerinde devam ettiklerini söyledi.

Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te sürdürdükleri çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

Hedeflerinin Karabük'ü daha modern bir il haline getirmek olduğunu ifade eden Vergili, "Beşbinevler ve Kılavuzlar mahallelerimizde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmektedir." dedi.

Safranbolu Belediyesi çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yol bakım ve onarım, kaldırım, taş duvar gibi çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, çalışma programı dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmetlerine ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Barış Mahallesinde gerçekleştirilen yol rehabilite çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Köse, "Aslanlar bölgemizde kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz gerek belediyemizin tespit ettiği gerekse muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmeti veriyorlar." dedi.

"İçme suyunda hiçbir olumsuzluk gözlenmedi"

Safranbolu Belediyesi, içme suyunda hiçbir olumsuzluğun gözlenmediğini bildirdi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, içme suyunun su depolarında sağlık ve hijyen koşullarını sağlayan ekiplerce depoların iç temizliği periyodik olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz içme ve kullanma suyunda yapılan serbest bakiye klor araştırmasında halk sağlığı laboratuvarında gerekli tahliller yaptırılmış, su analiz sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Müdürlüğümüzce de periyodik olarak yapılan su analiz sonuçlarımızda temiz çıkıştır."

Kaynak: AA