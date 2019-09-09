Karabük'ten kısa kısa

09.09.2019 18:04

Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi genel sekreter yardımcıları, ilgili birim müdürleri, komisyon üyeleri, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Toplantıda, bu yıl KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış ve devam eden işlerin genel durumları değerlendirildi.

Kaymakam Ürkmezer muhtarlarla bir araya geldi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında Safranbolu'nun köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda, mahalle ve köylerin sorunları ele alındı.

Kaymakam Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, Safranbolu'nun her köyüne ve her mahallesine hizmetin en kalitelisini götürmek için tüm kurumlarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını artırmak için devletin sunduğu tüm imkanları eksiksiz yerine getirmek için gayretle çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "Yapılan toplantılarımızın yanında bütün muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli iç içe iletişim halindeyiz. Devletimizin bize verdiği yetkilerle tüm vatandaşlarımızın haklarını en iyi şekilde korumak, kamu standartları doğrultusunda bağlı tüm kurumlarımızın hızlı ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi hizmeti vermesini sağlamakla mükellefiz." dedi.

Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Pilot Teğmen Fikret Ağu, kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Karabük Üniversitesi "Uluslararası Erbil Eğitim Fuarına" katıldı

Karabük Üniversitesi, Irak'ın Erbil şehrinde düzenlenen "Uluslararası Erbil Eğitim Fuarına" katıldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, fuarda Karabük Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakçı'nın temsil ettiği bildirildi.

Dört gün süren fuarda Karabük Üniversitesi standını ziyaret eden Iraklı öğrencilere, 90'a yakın ülkeden 6 bin 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA