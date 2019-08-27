Karabük'ten kısa kısa

27.08.2019 09:20

Karabük Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kartaltepe, Belen ve Çerçiler mahallelerinde bozuk olan eski asfaltlar freze makinesi ile kazınarak yerine sıcak asfalt atıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, Karabük'ün dört bir yanını asfaltlayarak kentin asfalt sorununu giderdiklerini bildirdi.

Belediye ekiplerinin freze aracıyla eskimiş ve yıpranmış asfaltları kazıyarak, yapılacak olan yeni asfaltın daha temiz ve düzgün bir yüzey üzerine atılmasını sağladığını vurgulayan Vergili, "Böylece kaldırımla yol arasında neredeyse kaybolmuş kot farkı da bu kazıma sayesinde yeniden olması gereken seviyelere gelmiş oluyor. Bu sayede yollar daha kaliteli, güvenilir ve sağlam hale geliyor." ifadesini kullandı.

Karabük'te model uçak kursu

Türk Hava Kurumu (THK) Karabük Şubesi ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde verilen "Ata Planör Model Uçak" kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Model Uçak Rehber Öğretmeni ve Usta Öğretici Yakup Ateş tarafından Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Enerji Teknolojileri Kulübü öğrencileri ve kulüp danışman öğretim üyelerine "Ata Planör Model Uçak" kursu verildi.

Yakup Ateş, yaptığı açıklamada, kursun açılmasına destek veren THK Karabük Şubesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkür etti.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını THK Karabük Şube Saymanı Ferhat Onacak ve Yakup Ateş verdi.

Çetin Ayvalık'tan Eflani ilçesine ziyaret

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eflani ilçesini ziyaret etti.

Ayvalık, Eflani Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla bir süre görüştü.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne atanan Ekin Şenol'a görevinde başarı dileyen Ayvalık, "Eflani ilçesi ve ilimiz için hayırlı olsun." dedi.

Ziyarete, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Erdal Kaya ve Ramazan Erakman da katıldı.

Kaynak: AA