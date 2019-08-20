Karabük'ten kısa kısa

20.08.2019 16:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini (KBÜ) kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler dışında, lisans ve ön lisans bölümlerinde doluluk oranının yüzde 93'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl ilk kez öğrenci alımına başlanan yüksekokul ve fakültelerde tam doluluk oranına ulaşıldı.

Üniversite kaydı için gelen öğrencilere ve ailelerine ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda, görevli polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini çeşitli konularda bilgilendiriyor.

Kayıtlar 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos'ta yapılacak."

İstinat duvarları boyanarak estetik bir görünüm kazandırılıyor

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlar boyanarak rengarenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaptığımız her çalışmada gerek asfalt gerekse çevre düzenlemeleri ve yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem veriyoruz. Çevremizi güzelleştirmek adına boş duvarlar, istinat duvarları ve okul duvarlarını boyayarak estetik bir görünüm kazandırıyoruz." dedi.

Başkan Köse, yaz spor okullarını ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Safranbolu Şehir Stadı'nda devam eden kurslarda eğitim gören 08-14 yaş arası çocuklarla uzun süre sohbet eden ve sporun faydalarından söz eden Başkan Köse, kurslara ilginin yoğun olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaz spor okullarını çocukların yaz tatillerini daha verimli ve zamanlarını dolu dolu geçirebilmesi amacıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Köse, "Bununla birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımızı spora da teşvik etmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak sportif faaliyetlere devam edeceğiz. Yine burada çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek ise bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizlere inanıp çocuklarını gönderen ailelere teşekkür ediyor, evlatlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Elif Köse ziyaretin sonunda çocuklara, Atatürk resmi baskılı t-shirtlerden hediye etti.

"İŞKUR'la kütüphaneye öğrenci eli"

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan Sosyal Çalışma Programı devam ediyor.

İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Güven, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal Çalışma Programları üniversite öğrencilerinin, kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri amacıyla başlatılmıştır. Öğrencilerimiz ilimizde farklı kamu kurumlarında görevlendirilmiş ve 30 Eylül tarihine kadar, haftada üç gün görevlendirildikleri kurumlarda hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bugün program kapsamında kütüphanede de kitapların veri girişi, iade kitapların tasniflenmesi, kayıt ve üyelik ile kitap bakımı ve ciltleme işlerinde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederek, arkadaşlarımızın iş gücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olduk." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA