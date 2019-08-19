Karabük'ten kısa kısa

19.08.2019 16:34

Ziraat Bankası Karabük Şube Müdürlüğüne atanan Vahdettin Kılıç, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Vahdettin Kılıç ile bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Köprülü vinç operatörlüğü sınavları yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda köprülü vinç operatörlüğü sınavları, Erhallar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ firmasında 20 kişinin katılımıyla yapıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler.

Kaynak: AA