Karabük'ten kısa kısa

16.08.2019 18:01

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu Şenlikleri" kutlama komitesini kabul etti.

Ziyarette, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, Yenice Muhtarlar Derneği Başkanı Ertan Özgü ve tertip komitesinden oluşan heyet tarafından şenlikler hakkında Vali Gürel'e bilgiler verilerek, şenlik davetiyesi takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Yenice Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan şenliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gürel, programının uygun olması durumunda şenliğe katılacağını söyledi.

Şenlik, 23 Ağustos'ta yapılacak.

Safranbolu'da hasta ziyareti

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hastanede tedavi gören hastalara moral ziyaretinin devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diledi.

Safranbolu Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Köse, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda kültür müdürlüğü personelimiz ve fırsat buldukça ben de her hafta Safranbolu Devlet Hastanemizde yatmakta olan vatandaşlarımızı ziyaret etme devam ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, moral olmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA