Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Güler, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu." denildi.

Ziyarette, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in de yer aldığı aktarıldı.

Milletvekilleri ve il yönetimi halk toplantısı yaptı

İl Başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetimi katıldı.

AK Parti milletvekilleri kurbanını Kızılay'a bağışladı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türk Kızılay'ına kurban bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Özcan Büyükgenç, bu anlamlı bağışı sebebiyle Ünal ve Güneş'e teşekkür etti.

Terminal üst geçit şelalesi temizleniyor

Karabük Belediyesi terminal karşında bulunan şelalenin temizlik ve bakım çalışmalarını yapıyor.

Karabük'te, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait F-16 uçağının 2005 yılında düşmesi sonucu şehit olan pilotların isimlerinin verildiği "Şehit Fatihler Parkı"nın temizlik ve bakımı yapılıyor.

Karabük Belediyesinden bayram denetimi ve temizliği

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısı ile denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın bayramı sorunsuz geçirmesi amacıyla gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Görevliler tarafından halkın hijyen kurallarına uygun gıda tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve fiyat etiketlerinin olup olmadığı denetlendi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırarak, Karabük'ü bayrama hazır hale getiriyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı kapsamında mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Başkan Köse yeni doğan bebekleri ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Yaman, Tepe ve Altıok ailelerini ziyaret eden Başkan Köse, "Ailelerimizi tebrik ediyor, yavrularımıza sağlık ve huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum." dedi.

Kaynak: AA