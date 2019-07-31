Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, "halk günü" toplantısı yaptı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcı Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.

Fırınlarda denetim

Karabük Belediye Encümeni kararıyla oluşturulan Fırın Denetim Komisyonu ekipleri, ilde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan fırıncılara zaman verilirken, hiçbir eksikliği görülmeyen, kurallara uygun imalat ve satış yapan fırın işletmecilerine ise denetim komisyonunca teşekkür edildi.

Halkın temel tüketim maddesi olan ekmeğin kurallara uygun bir şekilde vatandaşlara sunulması ve gönül rahatlığıyla tüketimlerini yapabilmeleri amacı ile yapılan denetimlere periyodik şekilde devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA