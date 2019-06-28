Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te belediye organizasyonunda muhtarlar toplantısı yapıldı.

Bir restoranda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapılan toplantıya, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların sorunlarını dinleyen vergili, yapacağı çalışmalardan bahsetti.

Belediye başkanlarından Köse'ye ziyaret

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Konuk belediye başkanlarına Safranbolu ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Köse, yaptığı konuşmada, "Değerli başkanlarıma nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz bir ziyaret oldu. Hayırlı olsun ve başarı dileklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, inanıyorum ki kendileri de hem ülkemize hem de bölgemize önemli hizmetler vereceklerdir." dedi.

Yaya geçitlerinde çalışma

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol güzergahları başta olmak üzere, kentin muhtelif yerlerinde bulunan yaya geçitlerini boyadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hava şartlarına bağlı olarak çizgiler zamanla siliniyor. Bu nedenle Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yaya geçitleri yeniden boyanarak daha belirgin hale getiriliyor. Bununla beraber gün içerisinde trafiğin aksamaması için ekiplerimiz azami çaba sarf ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA