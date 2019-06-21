Karabük'ten kısa kısa

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) yıl sonu sergi ve şenlikleri final konseriyle sona erdi.

Aslanlar SAKEM bahçesinde bağlama öğretmeni Ömer Günday şefliğinde Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinin seslendirildiği konsere, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SAKEM öğretmen ve kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.

Konser sonrası Ömer Günday ve ekibine teşekkür eden Başkan Köse, gruba çeşitli hediyeler verdi.

Bayır Mahallesi SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi

2018-2019 eğitim öğretim yılında Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezinde (SYM) açılan kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Bayır Mahalle SYM kursiyerlerinin sertifika törenine, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Yılmaz, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Adnan Kuş ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA