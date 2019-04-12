Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediye Başkanı Refet Vergili, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gürel ile makamında bir süre sohbet eden Vergili, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Rafet Vergili'ye yeniden seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Masterler ile Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür dernekleri ise Vergili'yi ziyaret etti.

Vali Gürel, "Spor Tesislerimiz 7/24 Karabüklü hemşehrilerimizin hizmetinde olacak"



Vali Fuat Gürel,kurum müdürleriyle birlikte 100. Yıl Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde spora çok ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla açılışı yapılan Beşbinevler Çok Amaçlı Spor Salonu ile de ilin güzel bir spor tesisine daha kavuştuğunu ifade eden Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"51 spor tesisini bünyesinde bulundurarak, spor tesisleşmesi bakımında Türkiye'de ilk beşte olan Karabük, spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. 44 spor branşında 24 bin 632 lisanlı sporcusu ve 73 spor kulübü ile ilimizde faaliyetler modern spor tesisleriyle Karabük halkına hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız günün her saatinde istedikleri zaman spor yapabilecekler.

Tüm vatandaşlarımızı 7 gün 24 saat açık olan spor tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA