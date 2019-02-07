Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kent Meydanı Konferans Salonu'nda, Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapılan toplantıda, komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldü.

Ocak ayı toplantısında komisyonlara havale edilen konuların da görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Plan ve Bütçe, İmar Komisyonu raporları ile gündem harici konular ile gündem dışı bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Vergili, sebze ve meyve hali esnafı ile buluştu

Karabük'teki sebze ve meyve hali esnaflarıyla bir restoranda buluşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı konuşmada, "Ben bugüne kadar belediye başkanlığım dönemimde makamımda siyaset yapmadım. Hiç kimseyi siyasi olarak ayırmadım. Çünkü ben bütün partilerin oyunu aldım. Onlara da hizmet etmek bizim en büyük görevimizdir." dedi.

2. Esnaf Günleri

Karabük Belediyesi, Kent Meydanı'nda, "Vatandaşa İndirim, Esnafa Destek" sloganı ile giyim, gıda, kozmetik, yapı, dekorasyon, mobilya, ev eşyası, inşaat, elektronik ve daha birçok kategoride ürün yelpazesinin yer alacağı 14-24 Şubat tarihleri arasında bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Esnaf Günleri etkinliği için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Duyuruda, 2. Esnaf Günleri etkinliğine katılacak esnafların 11 Şubat saat 17.30'a kadar Karabük Belediyesi Halkla İlişkiler Merkezine müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA