Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Gezici Başkanlık Ofisi" uygulaması kapsamında Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vergili, halkla buluşmak amacıyla hayata geçirdiği uygulama kapsamında "Gezici Başkanlık Ofisi"ni, Bahçelievler Mahallesi'ndeki sosyal yaşam merkezinde kurdu.

Mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vergili, sorunların çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Vergili ve milletvekilleri Vali Gürel'i kutladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Valiliğine atanan Fuat Gürel'i yeni görevi dolayısıyla kutlayarak, başarılar diledi.

Vergili ile milletvekilleri Ünay ve Güneş ayrı ayrı gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Karabük Valisi Gürel4e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu arada Vali Gürel'i AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de ziyaret etti.

Kağıt rölyef kursu ilgi çekti

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) açılan kağıt rölyef kursuna yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAKEM'de açılan kağıt rölyef kurusunun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kursiyerlerin birbirinden farklı eserler ürettiğini söyledi.

Rölyef tablolarının gerçeğe yakın görüntü hissi verdiğini ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Rölyef tabloları diğer sanatlardan ayıran en önemli özellik katmanlar halinde oluşu, düz bir zemin görüntüsü olmadığı için gerçek görüntü izlenimini vermesi bu sanata ayrıcalık katıyor. SAKEM'de çeşitli ve farklı kurslar yer alıyor ve her geçen gün yenleri ekleniyor böylece 8 ayrı şubede ücretsiz eğitim alan kursiyerlerimiz hem vakit geçiriyor hem de meslek ediniyor."