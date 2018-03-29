Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediyesi tarafından esnaflara yönelik etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin 09-29 Nisan'da yapılacağı ifade edildi.

Etkiliklerin iki aşamalı yapılacağı aktarılan açıklamada, ilk etkinliğin 09-18 Nisan, ikinci etkinliğin 20-29 Nisan'da yapılacağı vurgulandı.

Etkinlikten faydalanmak isteyen esnafların vergi levhası fotokopisi, esnaf odası kaydı veya ticaret sicil kaydını gösteren belgelerle birlikte Karabük Belediyesi web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak Karabük Belediyesi Halka İlişkiler Birimine müracaat etmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müracaat edecek esnaflarımızın Karabük Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Karabük Belediyesi sınırları dışında faaliyet gösteren esnaflarımızın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların stant sayısından fazla olması durumunda ise katılımlar ve hangi grupta yer alacakları 06 Nisan Cuma günü stant yerleşim kurasıyla belirlenecektir."

Safranbolu'da cami temizliği

Safranbolu Belediyesi tarafından cami avlularının temizlendiği bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan uygulamayla ilçedeki tüm camilerin gül suyu ve gül yağı karışımıyla temizlendiğini söyledi.

Camilerin dinin en önemli unsurlarından birisi olduğunu aktaran Kaymakam Ürkmezer, "Bu bağlamda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmemiz elzemdir. Bu nedenle arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Yine yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde bir Dünya Miras Kenti olan Safranbolu'muzun hemen her köşesine girerek yıkama ve temizlik çalışmalarını bir kat daha hızlandırdık." diye konuştu.