Karabük'ten Kısa Kısa

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürvekili Celalettin Bayrakçıl, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Bayrakçıl, ziyarette, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve yük vagonu sektörüne kattığı yeniliklerle adından sıkça söz ettiren kurumun faaliyetleri hakkında Polat'a bilgi verdi.

Ziyarette Rektör Polat, konuklarını Karabük Üniversitesinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

- "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor"

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi tarafından "Safranbolu'da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Konarı Şehit Halil Gözlemeci ilköğretim okulu öğrencileri, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde sinema izledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun bir kültür şehri olduğunu bir kez daha hatırlatarak, kaymakamlık ve belediye işbirliği içerisinde böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukların erken yaşta sinema gibi bir kültürel etkinliğin içerisinde bulunmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Bizler çocuklarımızdan sadece bol bol okumaları ve dersleri ile daha çok ilgilenmeleridir. Onların her türlü sosyal aktivitelerini bizler hazırlıyoruz. Yine yarınımız olan çocuklarımız için önemli projeler üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.