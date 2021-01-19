Karabük'ten geçen yılın ilk 11 ayında 373 milyon dolar ihracat gerçekleşti
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Karabük'ten geçen yılın ilk 11 ayında 373 milyon dolar ihracat gerçekleşti

19.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:22
Karabük'ten geçen yılın ilk 11 ayında 373 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında İl Müdür Vekili Murat İnan'dan bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında İl Müdür Vekili Murat İnan'dan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün görevleri, vizyon ve misyonu, teşkilat ile kadro yapısı hakkında bilgiler veren İnan, sanayi işletmelerinde 13 bin 125 kişinin çalıştığını söyledi.

Karabük'te 5 küçük sanayi sitesinin bulunduğunu belirten İnan, 988 işletmede bin 624 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

İnan, Karabük Organize Sanayi Bölgesinde ise 27 firmada bin 646 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Geçen yılın ilk 11 ayında 561 milyon dolar ithalat, 373 milyon dolar ise ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden İnan, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolünün bakanlık tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını ve kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

İnan, Karabük'ün coğrafi işaret alarak tescilli 5 ürününün olduğunu anlatarak, bu ürünlerin Safranbolu safranı, Safranbolu lokumu, Eflani çember bezi, Eflani hindi bandırması ve Safranbolu kıtırı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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