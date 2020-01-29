Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım

29.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:52

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından ihtiyaç sahipleri için verilen yardım malzemeleri, Karabük Valiliği yardım koordinasyon masası yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, bağışçıların teslim ettikleri katalitik ve elektrikli soba ile kıyafetlerin Karabük Valiliği bünyesinde Elazığ depremine yönelik oluşturulan yardım koordinasyon masası yetkililerine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, depremzedeler için yardımda bulunan herkese teşekkür edildi.

Kaynak: AA