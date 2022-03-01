Karabük Teknokent, firmaların gelişimlerine katkı sağlıyor

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen destekle bünyesindeki 18 firmanın gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.

KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık, AA muhabirine, bir firmanın sürdürülebilirliğini sağlamak için mutlaka inovasyon gerektiğini söyledi.

Kullanıcı isteklerinin sürekli değiştiğini dile getiren Fındık, "Firmanın da buna ayak uydurması ve sürekli inovasyon yapması gerekiyor. Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyona verilen desteğin, aslında tüm dünyadaki verilen desteklerden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Fındık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu destekleri teknokentler üzerinden yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknokentlerde en büyük avantajlardan bir tanesi, aslında sinerji ortamının oluşması çünkü oradaki bütün firmalar bir Ar-Ge ve inovasyon üzerine çalışıyorlar. Tabi ki bunun yanında ekonomik olarak avantajları var. Özellikle vergi muafiyetleri çok yüksek. Yani kazançtan elde ettiği gelir vergisi muafiyeti var. 2022'de yüzde 23 gelir vergisi muafiyetleri var. Ar-Ge aşamasında firmaların Ar-Ge personeline verilen destekler, KDV destekleri var."

Bir firmanın gelirinin artması isteniyorsa mutlaka inovasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Fındık, "Bir konuda sürekli kendinizi geliştirmediğiniz zaman aslında piyasadan tamamen silinme durumunuz söz konusu oluyor. Piyasada olmak ve ihtiyaçları karşılamak için Ar-Ge ve inovasyonun vazgeçilmez olduğunu, teknokentlerde devlet destekleriyle proje tabanlı yürütülmesinin de gerekli olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Firmaları Ar-Ge ve inovasyona teşvik etmeliyiz"

Fındık, proje tabanlı çalışmaların Avrupa'da 1900'lü yıllarda başladığını, Türkiye'de ise 2000'li yıllarda bu çalışmaya geçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Proje tabanlı çalışma yani Ar-Ge ve inovasyon, bir kültür. Bu kültürün oturması için bizim sürekli eğitimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla firmaları teşvik etmemiz gerekiyor. Bu kültürü oturttuğumuz zaman ülkeler çok daha ileri seviyelere gelebileceklerdir. Türkiye olarak bizim çıkış yolumuz katma değerli ürün üretmek ve bu ürünü ihraç etmek. Bu kültürü oturtmak için sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla sürekli tekrar ederek bu bilinci iş adamlarımıza yerleştirmemiz gerekiyor."

Katma değerli ürün üretme fikrinin gençlere verilmesi, onların da bu ortama katkı sunmaları gerektiğini dile getiren Fındık, ancak o zaman Türkiye'nin dışa bağımlılığının biteceğini kaydetti.