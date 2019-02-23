Karabük'teki Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.

Yapılan açıklamada Karabük'te, 2017 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyon 96 bin 645 TL tutarındaki vergi ile Mesicer Demir Çelik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ'nin olduğu belirtildi.

Diğer vergi rekortmenlerinin de yer aldığı sıralamada 3 milyon 44 bin 656 TL ile Mesicer Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi 3'üncü, 2 milyon 144 bin 411 TL ile Erhallar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret ve Anonim Şirketi dördüncü, 2 milyon 10 bin 19 TL ile Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ beşinci, 1 milyon 936 bin 48 TL ile Mescier Metal Mamülleri Pazarlama ve Sanayi ve Ticareti LTD. ŞTİ. altıncı, 1 milyon 803 bin 527 TL ile Akyüz Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. yedinci, 1 milyon 712 bin 430 TL ile KARÇEL KARDEMİR Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sekizinci, 1 milyon 414 bin 432 TL ile Aygünsan Demirçelik Ticaret LTD.ŞTİ. dokuzuncu, 1 milyon 327 bin 380 TL ile Mescier Dış Ticaret LTD.ŞTİ. dokuzuncu olurken, Bazı isimlerin ve ünvanların açıklanmadığı Gelir Vergisi rekortmenlerinde 331 bin 565 TL ile Hakan Namal üçüncü, 218 bin 729 TL ile Kamil Güleç altıncı, 206 bin 806 TL ile Hüseyin Çağrı Güleç sekizinci, 202 bin 841 TL ile Salih Ören dokuzuncu, 189 bin 675 TL ile Kemal Eser onuncu olarak yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA