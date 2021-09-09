Karabük'teki üretim çiftliğinde yetiştirilen 600 kaz palazı kursiyerlere dağıtılacak

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, damızlık kaz yavruları çiftliğe yerleştirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, damızlık kaz yavruları çiftliğe yerleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen projeyle yetiştiricilere kaz palazı verilecek.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlanıyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmayı desteklemek için yaptıkları SOGEP projesinin birinci etabı olan kaz üretim ve eğitim çiftliğinin idare, eğitim ve kümes inşaatlarının tamamlandığını söyledi.

Bugün itibarıyla 600 damızlık kaz yavrularının çiftliğe yerleştirildiğini belirten Ertuğrul, "Bundan sonraki aşamada, damızlık kazlarımızdan elde edeceğimiz yumurtalardan kaz yavrularının çıkarılması, beslenmesi ve pazarlanması ile ilgili kursiyerlerimizin teorik ve pratik eğitimi yapılacak. Kursa 80 kişi başvurdu. Üretilen yavrular kursu başarı ile bitiren kursiyerlere dağıtılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu