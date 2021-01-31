Karabük'teki turizm alanlarının tanıtımına ağırlık verilecek
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Karabük'teki turizm alanlarının tanıtımına ağırlık verilecek

31.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:06
Karabük'teki turizm alanlarının tanıtımına ağırlık verilecek

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir, Karabük'te bulunan tüm turizm alanlarının hak ettiği düzeyde tanıtılmasına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir, Karabük'te bulunan tüm turizm alanlarının hak ettiği düzeyde tanıtılmasına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, TUTAP'ın 2021'de birçok önemli proje ile Türkiye'nin tanıtımına ara vermeden devam edeceğini söyledi. Karabük'te bulunan tüm turizm alanlarının hak ettiği düzeyde tanıtılmasına ağırlık verecekleri belirten Demir, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılını kayıp bir yıl olarak geçiren, kültür, tarih ve doğa destinasyonlarının bir arada olduğu UNESCO Dünya Mirası Kenti Safranbolu ile Eskipazar'da bulunan 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nin, turizm ve tanıtımdan daha büyük pay alması için çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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