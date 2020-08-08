Karabük'teki trafik kazasında ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri Zonguldak'ta defnedildi Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi. Üç gün önceki kazada ölen Kemalcan (21), İlayda (12) ve anneleri Azize Erdoğan'ın (42) cenazeleri, yakınları tarafından merkez ilçeye bağlı Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alındı ve dua okundu, Erdoğan ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti. Köy meydanında kılınan namazın ardından anne ve çocuklarının cenazeleri, köy mezarlığına defnedildi. Acı haberi Hindistan'daki çalıştığı gemide alan baba Turan Erdoğan törende gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza Karabük'ün Yenice ilçesinde 5 Ağustos'ta Saim Güler'in (62) kullandığı 14 KH 692 plakalı kamyon, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde karşı yönden gelen Kemalcan Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil sürücüsü ile kardeşi İlayda Erdoğan, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü Güler, Emre Balahoroğlu (28) ve Azize Erdoğan çevredeki hastanelere kaldırılmış, anne Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaynak: AA