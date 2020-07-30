Karabük'teki trafik kazasında 7 kişi yaralandı Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kuzdağ mevkisinde, Karabük'ten Yenice yönüne giden M.A. yönetimindeki 67 TV 375 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.T. idaresindeki 78 YD 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Z.A, G.T, B.T. (10), A.T. (15) ve B.T. (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA