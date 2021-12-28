Karabük'teki 'Tırpan' operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'teki 'Tırpan' operasyonunda 1 tutuklama

Karabük'teki 'Tırpan' operasyonunda 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonun Karabük ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

KARABÜK (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonun Karabük ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

'Tırpan' operasyonu kapsamında silah kaçakçılarına yönelik Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 43'ü gözaltına alınmış, 38'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. 4 kişinin arandığı operasyon kapsamında emniyetteki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Murat A. tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Son dakika haber | Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama

Son dakika haber | Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title