Karabük'teki tarihi "katır yolu" ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Eflani'ye uzanan 36 kilometrelik tarihi "katır yolu", ziyaretçilerine geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Eflani'ye uzanan 36 kilometrelik tarihi "katır yolu", ziyaretçilerine geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Çok eskilere dayanan ulaşım yolu olan ve 1956'da kara yolunun yapılmasıyla kullanılmayan katır yolu, günümüzde yürüyüşseverler tarafından kullanıyor.

Doğa turizmini canlandırmak amacıyla hizmete açılan katır yolunda, Safranbolu'dan Eflani'ye uzanan güzergahta hanlar, köprüler ve çeşmeler yer alıyor.

Ziyaretçilerini 36 kilometrelik parkur boyunca hem doğa hem de kültür yolculuğuna çıkaran yol, iki yönde de rahatlıkla yürünebiliyor.

Büyük çoğunluğu patikalardan oluşan katır yolunun bazı kısımlarında taş döşeme bölümler de bulunuyor.

Katır yolu, üzerinde bulunan tarihi Derehan, Dorukhan, Karakaşhan hanları, taş kemer köprüler Malagöz, Derehan ve Paşadere ile çok sayıda çeşme ile mazinin anılarını barındırıyor.

"Katır yolu, binlerce yıldır ulaşımı sağlayan bir yol"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, katır yolunun iki eski yerleşim birimi olan Safranbolu ve Eflani'nin çok uzun yıllar ulaşımını sağladığını söyledi.

Yolun, 1956'da kara yolu yapılınca terk edildiğini belirten Ertuğrul, "10 yıl önce Karabük Valiliği ve daha sonra Safranbolu Kaymakamlığı tarafından katır yolu gündeme getirildi. Keşfi yapıldı, işaretlendi, koordinatları belirlendi ve haritalandı. Birkaç grup tarafından bu yol yüründü. Trekking yolu olarak literatüre geçti. Ancak yeterli yatırım yapılmayınca arkası gelmedi ve unutulmaya yüz tuttu." diye konuştu.

Ertuğrul, geçen günlerde AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi ile bir araya gelerek katır yolunu tekrar ele aldıklarını belirterek, "Neler yapılabilir, katır yolu tekrar gündeme nasıl gelir, bölge turizmine nasıl katkıda bulunulabilir? Bunlar üzerinde çalıştık. Bu yola yeteri kadar yatırım ve tanıtım yapılmadığı kanaati ortaya çıktı." dedi.

Katır yolu üzerinde insanların yol hikayelerine tanıklık etmiş 3 tarihi han bulunduğuna işaret eden Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Bu hanlar, yeniden aslına uygun bir şekilde yapılabilir. Yol güzergahında köprüler var. En önemlisi Malagöz Köprüsü. Ne yazık ki define avcıları tarafından tahrip edilmiş. Buranın yeniden restore edilmesi lazım. Paşa Köprüsü de kesme taştan yapılmış. Eflani girişinde de taş kaldırımlarıyla kesme taştan yapılmış Roma Köprüsü var. Bir de çeşmeler var. Yolun burada varlığını gösterecek hanların, köprülerin ve çeşmelerin ortaya çıkarılması lazım."

"Yol hikayeleri insanlara anlatılmalı"

Uzun yıllar kullanılan yolda çeşitli olayların gerçekleştiğini ve yol hikayeleri olduğunu anlatan Ertuğrul, bunların ortaya çıkarılıp insanlara anlatılması gerektiğini kaydetti.

Ertuğrul, yolda yürüyen insanların bu yol hikayelerini de dinlemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu hikayelerin derlenip toparlanıp yayınlanması lazım. Bu konuda yerel yönetimlerin ve Valiliğimizin üzerine düşen konular var. Belki vekillerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığından bize destek sağlayacaklar. El birliğiyle olacak bir şey. Katır yolunun bölge turizmine çok önemli bir katkıda bulunacağını, Eflani turizmine de bir kapı aralayacağını düşünüyorum. Özellikle yol hikayeleri konusunda anıları bilgileri olan kişilerin hikayelerini kendilerinden rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu